La Chorale se rebiffe et enfonce Chalon dans la crise !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

La révolte a eu lieu pour les joueurs choraliens après la correction reçue la semaine dernière à Sportica. Il aura néanmoins fallu attendre une mi-temps pour que la machine se mette en route. Permissifs en défense, les coéquipiers de Clément Cavallo se voyaient distancés d'entrée de jeu (13-27, 7e) en laissant la nouvelle recrue bourguignonne Sean Armand se faire plaisir (20 points, 6 passes décisives, 5 fautes provoquées, 4 rebonds, 22 d'évaluation). Après 10 premières minutes compliquées, les Roannais allaient refaire surface grâce à un 9-2 dès le début du deuxième quart-temps (27-33, 12e). Dans le sillage de ses deux nouvelles recrues, la Chorale sonnait la révolte dans le coeur du deuxième acte pour virer en tête à la pause grâce à un tir de Divine Myles (53-50, 20e).

Un véritable festival offensif roannais

De retour des vestiaires, les hommes de Jean-Denys Choulet attaquaient avec le même niveau d'intensité qu'en fin de première période et mettaient à mal l'adresse chalonnaise à longue distance (8/24 à 33.3 %). Portés par une salle pleine à craquer, Thomas Ville et les siens débutaient alors le show avec des dunks de l'excellente recrue Brice Johnson (21 points, 10 rebonds, 32 d'évaluation) et des gros coups de chaud du MVP Ian Miller (36 points à 9/14 à 3 points, 7 passes décisives, 4 fautes provoquées, 39 d'évaluation). A l'entame du dernier quart-temps, Roanne avait creusé un écart conséquent (82-66, 30e) en infligeant un 29-16 à l'Elan Chalon dans le troisième quart-temps. Chalon aura tenté de revenir avec quelques exploits individuels de Justin Robinson (16 points, 7 passes décisives, 18 d'évaluation), en vain. Déchaînés, les Roannais remportent ainsi leur 7e victoire de la saison (108-94, 40e) et se donnent une grosse bouffée d'oxygène au classement en remontant à la 13e place. Chalon de son côté enchaîne avec une 3e défaite consécutive et s'embourbe encore un peu plus à la 17e place.