La colère de Germain Castano (Orléans) : "C'est un sketch !"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Création Sports

"Soixante-cinq points en deuxième mi-temps, il n'y a pas grand chose de plus à dire." Giovan Oniangue (qui fête ses 30 ans ce samedi) a tout résumé en quelques mots. Dominateur en première mi-temps (54-33, 20'), l'Orléans Loiret Basket (OLB) s'est totalement écroulé au retour des vestiaires (89-98, 40'). "On fait une superbe première mi-temps mais on les laisse revenir, enchaîne-t-il. C'est une question de défense, il faut qu'on fasse collectivement un effort de plus. Il faut qu'on soit plus tueurs, qu'on ne laisse plus respirer nos adversaires. "

"Il nous faut de la détermination"

Alors qu'Orléans réalisait une première partie de saison très intéressante en Jeep ÉLITE, tout s'est effondré en un mois. Avec les blessures de LaMonte Ulmer (pneumothorax avec décollement de la plèvre) et de Darius Johsnon-Odom (rupture du tendon d'Achille), la formation du Loiret n'y arrive plus. Les hommes de Germain Castano restent sur sept défaites lors ds huit dernières sorties.

"C’est un sketch, ce n’est pas possible un truc pareil, s'emporte l'entraîneur de l'OLB en conférence de presse. On a absolument besoin d'intensité, de dureté, de sacrifice et de faire des fautes méchantes quand il le faut. Il nous faut de la détermination : c'était le cas en première mi-temps mais je n’ai rien vu de tout ça en deuxième mi-temps."

Vainqueur à Gravelines-Dunkerque en début de semaine, Orléans devra retrouver ses vertus défensives dès mardi lors de la réception de la JL Bourg.