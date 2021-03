La Commission sportive de la LNB donne match perdu à Cholet suite à son refus d'affronter Boulazac

Pour avoir refusé de jouer le samedi 13 mars contre Boulazac, malgré l'inscription d'un nombre suffisant de joueurs négatifs à la COVID-19 sur la feuille de match, Cholet Basket a été sanctionné. Réunie ce lundi, la Commission sportive de la Ligue Nationale de Basket (déclarée compétente pour traiter le dossier à la lecture des rapports d’incident des officiels) a décidé de donner match perdu au club maugeois, ainsi que l'amende suivante :

"Le club de Cholet Basket devra acquitter une mesure administrative de 10 000 euros à la Ligue Nationale de Basket et rembourser les frais de déplacement du club de Boulazac sur justificatifs ainsi qu’une somme forfaitaire de 6.000 € et réglera les frais des arbitres, du commissaire, du représentant fédéral et des officiels de table de marque."