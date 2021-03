La JDA Dijon ou le HTV délocalisé : Kyle Milling succède à Laurent Legname

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

En 2015, Kyle Milling avait succédé à Laurent Legname sur le banc du Hyères-Toulon Var Basket. Six ans plus tard, c'est ce même Kyle Milling qui remplace Laurent Legname - qui a signé trois ans à la JL Bourg - à la JDA Dijon, où il vient de s'engager pour deux saisons. Quelques heures après l'officialisation du départ de Laurent Legname, le club bourguignon n'a pas laissé courir les rumeurs en annonçant la signature du Franco-Américain pour les deux prochaines saisons.

La filière varoise bat son plein à Dijon

Joueur du Hyères-Toulon Var Basket entre 2005 et 2009, Kyle Milling s'était installé sur place lors de son après-carrière. En 2013, il est ainsi devenu l'assistant-coach de Laurent Legname qui venait de reprendre l'équipe en Pro B. Après deux exercices réussis (deuxième de la saison régulière et demi-finaliste des playoffs en 2014-2015), Laurent Legname a rejoint son ancien mentor Jean-Louis Borg à la JDA Dijon et Kyle Milling a été nommé coach principal du HTV. Après avoir mené le club varois en Pro A en 2016 puis l'avoir maintenu à ce niveau en 2017, il a rejoint le Limoges CSP. Là-bas, le Californien a atteint les playoffs avant de vivre un difficile début de saison 2018-2019 et d'être limogé en novembre 2018.

Depuis, le père de Kane Milling (Nevada, NCAA) avait trouvé un accord avec le BCM Gravelines-Dunkerque au printemps 2019 avant qu'Eric Bartecheky lui soit finalement préféré. Il a du attendre une année de plus pour retrouver une poste, au sein de l'équipe japonaise des Corsaires de Yokohama. En B1 League, son équipe - où l'on retrouve l'ancien Boulazacois Patrik Auda - occupe la huitième place (sur 10) de la conférence Est, avec 14 victoires et 28 défaites.



Anciens coéquipiers, Laurent Legname et Kyle Milling composaient le staff du HTV entre 2013 et 2015 (photo : Sébastien Grasset)



A Dijon, il va donc poursuivre le travail effectué par Laurent Legname avec la ferme intention d'y conserver de très bons résultats. Pour cela, le manager général Jean-Louis Borg va sans doute s'atteler à garder un noyau dur. Pour commencer, deux intérieurs défensifs comme il les aime, Abdoulaye Loum et Jacques Alingué, sont sous contrat. Alexandre Chassang l'est également mais on doute que ce dernier ne rejoigne pas une plus grosse cylindrée... comme la JL Bourg.