La JDA Dijon s'impose avec autorité contre la JL Bourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Impériale en défense et très adroite, la JDA Dijon a été en totale contrôle face à la JL Bourg (80-71), ce samedi 26 décembre 2020. Comptant jusqu'à 23 points d'avance, la formation bourguignonne enchaîne un deuxième succès de rang, après sa déroute à Cholet.

Avec Zachery Peacock mais toujours privée de Zack Wright, la JL Bourg a manqué l’occasion de finir l’année 2020 à la première place du championnat, avec la défaite des Metropolitans 92 au Mans en ouverture du Boxing Day. Malmenée dès les premières minutes (16-8, 6’ ; 28-12, 11’), la troupe de Savo Vucevic, si rayonnante jusqu’à présent, a été en manque de solutions, notamment offensives. "On n’a pas assez bougé le ballon, a regretté Thomas Scrubb au micro de la chaîne L’Equipe après la rencontre. On leur a donné beaucoup de choses faciles. On a été en retard en défense..."

Auteur d’un très bon match (21 points à 8/13 aux tirs et 5 rebonds pour 22 d’évaluation), Hans Vanwijn (notre photo) a fini par plier la rencontre avec trois primés de suite, avant même le début du dernier quart-temps (71-48, 29'). En démonstration des deux côtés du terrain, Axel Julien (12 points et 8 passes pour 20 d'évaluation) et les siens reviennent à hauteur de Boulogne-Levallois au classement et compte désormais 7 victoires pour 2 défaites.

