La JDA Dijon solide face à une bonne équipe de Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOX AEP

Invaincus à domicile jusqu'alors, les Dijonnais ont signé leur huitième victoire à la maison cette saison en Jeep ELITE devant Boulazac (86-77). Une équipe de Boulazac qui restait sur une petite désillusion sur son parquet après sa défaite en prolongation face au Mans (99-105), alors que les hommes de Thomas Andrieu avaient compté jusqu'à 23 points d'avance.

Et fort de sa bonne forme récente, le BBD a longtemps posé bien des soucis à Dijon ce samedi soir. D'abord parce que les tirs des Périgourdins tombaient largement dedans - en première mi-temps en tout cas -, au grand dam de Laurent Legname (21-28, 12e). Aussi parce que Mouphtaou Yarou (23 points et 14 rebonds pour 35 d'évaluation), ultra dominateur, faisait des ravages dans la peinture. Pourtant à la pause, Dijon était bien devant (40-36, 20e).

La JDA reste maître à domicile

Bousculée, la JDA trouvait sur son banc les solutions à l'image d'une paire d'arrières américaine Jarod Johnson (17 points à 7/10) - Gerald Robinson (12 points, 3 rebonds et 2 passes) de très haut niveau. Si Boulazac tentait à peu près tout pour gêner l'attaque bourguignonne avec un peu de défense de zone et de zone match up, Dijon s'en sortait tant bien que mal et faisait l'écart (63-54, 30e).



Vaillants, les Périgourdains donnaient tout pour revenir dans le dernier quart, avec quelques banderilles de Jérémy Nzeulie (9 points à 3/6 de loin) et John Flowers (14 points mais à 4/13). Parti de trop loin, Boulazac ne voyait pas ses efforts récompensés devant la maitrise des locaux. Comme souvent en fin de partie, David Holston (18 points et 5 passes décisives pour 23 d'évaluation) sur deux-trois coups de patte rassurait les siens. L'affaire était entendue.



Solide à défaut d'être géniale (103 d'évaluation collective tout de même ainsi que 24 passes décisives) comme devant Orléans en Coupe de France cette semaine, la JDA a finalement évité le piège tendu par Boulazac pour s'imposer (86-77). Les Dijonnais (13 victoires, 4 défaites) confortent ainsi leur deuxième place au classement tandis que le BBD reste englué en queue de peloton (3 vcitoires, 12 défaites).

