La JDA finit fort et s’adjuge le derby bourguignon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La 17e journée du championnat sur les antennes de Sport en France réservait aux téléspectateurs une belle affiche avec le derby entre les voisins bourguignons. Devant son voisin côte d'orien dans les victoires lors du derby, Chalon restait toutefois sur 4 revers face à Dijon en compétition officielle. Et si Chalon imposait son rythme en première période, emmenés par le virevoltant Jordon Crawford (18 points et 2 passes décisives au final), c'est bien la JDA qui allait finir fort en validant sa bonne forme à domicile avec un succès 85 à 75.



Pourtant, rien n'a été facile pour des locaux vite touchés par fautes, qui se battaient quand même avec énergie sur chaque ballon. Tant et si bien que soudainement, le derby devenait électrique, à l'image de cet accrochage entre Crawford et Axel Julien. La séquence, très musclée, en résultait de fautes antisportives, sans doute bien payé pour le capitaine local qui n'y était pas alé de main morte. Un vrai derby en somme. Le ton était donné.



Faisant la course en tête, l'Elan voyait toutefois son voisin revenir non loin sur un 3-points ave maria de David Holston (16 points à 5/17 et 8 passes), en total déséquilibre (42-44, 20e).

Chalon craque encore

Branché sur courant alternatif comme face au Mans la semaine passée, Chalon allait finalement gâcher une première période de bonne facture. Sean Armand (16 points et 3 passes décisives mais 5 ballons perdus) et Jordon Crowford rentraient tout deux quelques gros tirs dans leur coin, mais le collectif chalonnais ne suivait pas.



Charles Galliou enfilait le costume de facteur X (8 points et 4 rebonds pour 12 d'évaluation). Les mouches changeaient d'âne...



Holston faisait un petit festival avant de sortir pour 5 fautes (74-66, 38e). Mais l'Elan n'en profitait pas. Avec des valeurs de courage et de défense retrouvées, la JDA était sur tous les ballons à l'image de Jacques Alingue, brillant de courage, qui cochait toutes les cases statistiques (6 points 4 rebonds et 5 passes pour 17 d'évaluation) grâce à sa vista sur les short rolls, et bien sur sa combativité. L'Elan bafouillait sa fin de match et finissait par s'incliner (85-75).

Parfaits à domicile cette saison, les Dijonnais ont enchainé avec un cinquième succès de rang dans le derby, leur neuvième victoire en Jeep ELITE cette saison. Chalon s'enfonce et peut regretter sa deuxième période. Avec 18 ballons perdus pour 13 passes décisives, les hommes de Julien Espinosa ont encore des progrès à faire dans leur jeu collectif, malgré leur bonne première mi-temps.