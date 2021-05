La JDA s'offre un hold up au Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOX AEP

Au mental, la JDA a fini par se défaire du MSB ce samedi en début de soirée. Pourtant rien ne laissait présager cela après 20 minutes.

Bien plus agressifs et coupant toutes les lignes de passes, les guerriers manceaux ont mis à mal le plan de jeu des bourguignons qui se voyaient repoussés loin du cercle. D'autant plus que le MSB ne ratait presque rien (54% de réussite générale à la pause), porté par un très bon Kaza Kajami-Keane (visiblement moins gêné par sa cheville) en première période (10 points et 3 passes décisives à la pause, 14 points pour 17 d'évaluation au final). Avec 5 ballons égarés dans le premier quart-temps et une défense suspecte, la JDA était logiquement à la traîne à la mi-temps (46-33, 20e).

Le hold-up dijonnais

Piqués par leur coach, sans doute frustrés par eux-mêmes, les hommes de Laurent Legname revenaient avec d'autres arguments. Le capitaine Axel Julien (18 points, 5 rebonds et 8 passes décisives) en était le meilleur exemple, auteur de 3 petits points en première période seulement. La machine bourguignonne était en route (61-59, 30e). Dans la tempête, les Sarthois ne lâchaient rien. Dans tout les bons coups, Kenny Baptiste (11 points à 3/4 à 3-points) faisait parler son adresse de loin, imité par un bon Vitto Brown (14 points et 4 rebonds). Mais excellent face à Monaco cette semaine, Chase Simon sortait finalement de nouveau de sa boîte pour les visiteurs, qui perdaient David Holston sur blessure (touché aux adducteurs). Après un rebond long gratté par Alexandre Chassang (15 points et 4 rebonds), l'ancien Burgien plantait une banderille de loin (78-82, 39e). Fatal pour les locaux.

Le hold-up dijonnais sera finalement validé par Julien sur la ligne des lancers (80-86). Cruel pour le MSB qui aura sans doute manqué de rotations pour finir ce match. La JDA consolide quand à elle sa deuxième place, et confirme son succès de mercredi devant Monaco.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre