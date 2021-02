La Jeep ÉLITE, quatrième meilleure division d’Europe ?

Le magazine allemand Five vient d'établir un classement des dix meilleures ligues d'Europe, en s'appuyant sur divers critères tels que les différents budgets ou la couverture télé. Et force est de constater que la Jeep ÉLITE y figure en bonne position.

Classée à la quatrième place loin derrière la Liga Endesa, la Süper Ligi et la VTB League, l'élite du basketball français devance de justesse la première division allemande, la BBL.

On peut s'étonner de la 8e place de la Ligue adriatique, alors que les clubs se montrent très performants en EuroCup et BCL cette saison.

Le classement complet de Five des dix meilleures divisions d'Europe :

German basketball magazine FIVE has built together with coach Adam Radomirovic a ranking of more or less all European leagues. See below an excerpt from the article.



Full ranking is here: https://t.co/VVDLzAZVrQ



Top 5:

ACB

Turkey

VTB

LNB ProA

German BBL pic.twitter.com/BijD7ZZOQq