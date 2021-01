La Jeep ELITE et Pro B en veille jusqu'en mars ?

JEEP ÉLITE

Depuis le début de saison, le basketball professionnel français navigue à vue. Si les championnats gérés par la Fédération française de basketball, la LFB, LF2 et NM1, ont repris et ont désormais un calendrier, ceux sous l'égide de la Ligue Nationale de Basket, la Jeep ELITE et Pro B, n'ont pour l'instant pas décidé de leur avenir à court terme.

A chaque fois, les décisions (pas toujours prises de manière réactives) suivent les annonces du gouvernement, qui repousse mois après mois le retour des spectateurs dans les salles à cause de la pandéme de COVID-19. Pendant ce temps, les équipes s'entraînent, sans savoir quand elles vont jouer.

Deux matches ou rien en février ?

Suite au dernier discours du 1er ministre Jean Castex, jeudi dernier, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket se réunit ce lundi 11 janvier à 17h30 afin de décider ce qu'il en sera des prochaines. Une journée - plus ou moins officialisée - va se tenir du 15 au 17 janvier, mais après cela rien est décidé. Plusieurs voix s'élèvent pour demander un arrêt de la saison jusqu'en mars, au moins. Une solution qui permettrait aux clubs de toucher une plus large part de chômage partiel et ainsi de moins vider leurs caisses à chaque versement de salaires. Puis de reprendre avec du public (si c'est possible) avec une vraie visibilité sur le calendrier.

"On en a discuté avec Jean-Louis Borg (directeur des opérations de la JDA et membre du comité directeur de la LNB ) avant le match, et je partage son analyse, a commenté auprès du Bien Public l'entraîneur de Nanterre Pascal Donnadieu samedi soir, après le match de Coupe de France à Dijon. C’est extrêmement compliqué pour tout le monde de jouer à la petite semaine sans trop savoir quand et où on va jouer. [...] Vu la situation actuelle, je pense que ça serait bien qu’on puisse faire un break, pendant quelques semaines, lié à la situation sanitaire. Et puis reprendre de manière un peu plus cohérente au mois de mars."

D'autres personnalités du basketball français demandent elles à continuer la compétition, avec au moins deux rencontres disputées en février (dont une à domicile), sachant qu'il y a une fenêtre internationale de programmée.

Ce chaos pourrait conduire le Comité Directeur à ne rien décider et simplement proposer des options à une nouvelle Assemblée Générale, qui déciderait par vote. Laissant encore plusieurs jours les joueurs et leur staff dans l'incertitude, mais aussi tous les fans et autres professions liées à la Jeep ELITE et la Pro B.