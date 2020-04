La Jeep ELITE moins perdante que les autres ligues ? Elric Delord veut y croire

Confirmé par le MSB et ainsi assuré d’être le coach du Mans pour la saison 2020/21, Elric Delord a répondre aux questions d'Ouest-France. Alors que la crise sanitaire est mondiale, la crise économique qui va toucher de plein fouet le basketball professionnel pourrait moins frapper le basketball français selon l’ancien assistant de Zvezdan Mitrović à l’ASVEL.

« Je pense que les joueurs américains ont pris conscience qu’en France, tu peux toucher moins en raison de l’impôt par exemple mais lorsqu’il y a ce type de crise, et même si tu es en activité partielle, tu perçois 84 % de ton salaire. Beaucoup dans d’autres pays ne perçoivent rien. Ce n’est pas anodin. Il y a une certaine sécurité de par notre système. Les salaires sont versés en temps et en heure. Ce n’est pas vrai partout. Cette crise du Coronavirus montre qu’être en France peut donner quelques avantages et cela pourrait donner des idées à certains. »