La JL Bourg, une équipe de caractère

Crédit photo : Tanguy Bazanté

Une large victoire à Ékinox contre Nanterre puis un déplacement à la Virtus Bologne pour conclure le Top 16 d'EuroCup et enfin un petit détour dans la Sarthe... La semaine de la JL Bourg aura été particulièrement longue et éprouvante pour les organismes. "Le voyage retour va bien se passer, souriait Maxime Courby en conférence de presse, après la victoire sur le fil au MSB (86-85). Ce n'est jamais évident de gagner au Mans et ce (vendredi) soir, on l'a fait."

Pourtant, les Bressans ont longtemps été débordés par l'intensité mancelle. Scott Bamforth se faufile dans la défense burgienne tel un contorsionniste, Ovie Soko négocie bien quelques ballons et voilà déjà les Bressans menés de douze points après six minutes (20-8, 6'). "On était en retard partout, reconnait l'entraîneur de la JL Bourg Savo Vucevic. On a mis beaucoup de temps à se mettre en rythme car on n'était pas en jambes..."

"Les joueurs du banc amènent beaucoup, c'est notre force"

Sans l'irrésistible Danilo Andjusic (victime d'une entorse au genou), la Jeu a peiné à trouver des solutions offensives. Mais ça, c'était avant que Maxime Courby ne sorte de sa boîte, avec un tir longue distance en sortie de banc sur une passe d'Hugo Benitez (21-14, 8'). "Les joueurs du banc amènent beaucoup, c'est d'ailleurs la force de cette équipe", appuie l'ailier nordiste, auteur d'une très bonne prestation (21 points à 8/11 aux tirs et 8 rebonds pour 24 d'évaluation). Bien aidé par un Pierre Pelos en double double (15 points à 6/11 aux tirs et 11 rebonds pour 17 d'évaluation), le Roubaisien a été le fer de lance de la JL Bourg.

"On n'a pas gagné avec la manière mais on a fait preuve de caractère, reconnait-il. Ce n’était pas forcément le match qu’on voulait faire mais c’est vraiment bien de le gagner. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était une rencontre engagée."

Car au sortir d'un match raté à Gravelines-Dunkerque, le MSB a tenu la dragée haute à Bourg-en-Bresse pendant 35 minutes mais les douze rebonds offensifs ont fini par faire pencher la balance du côté bressan. Revenus à hauteur à l'entame du money time (79-79, 36') avant de faire un écart (79-86, 38'), Codi Miller-McIntyre et les siens l'ont emporté au bout du suspense, face à une très solide équipe mancelle.

Scott Bamforth, l'homme en forme du MSB (photo : Tanguy Bazanté)

"On aurait pu tuer le match plus tôt car on a deux tirs ouverts mais on ne les rentre pas, sourit le technicien bressan. Mais une telle victoire, c’est aussi joli. Gagner deux fois contre une équipe comme Le Mans, c’est très bien. Malheureusement, on n'a jamais joué avec notre équipe au complet" En attendant le retour de l'international serbe espéré pour la semaine prochaine, la JL Bourg enchaîne une deuxième victoire de rang alors que le MSB subit sa deuxième défaite de suite, avant de recevoir l'ASVEL mardi prochain à Antarès.

À Antarès (Le Mans),