La JL Bourg arrache la cinquième place à Cholet

Quand Maxime Courby a ajusté la mire à un peu plus de trois minutes du buzzer final, la messe semblait dite (73-63). Son tir primé avait toutes les allures du dernier coup de poignard tant cet écart de dix points semblait abyssal dans un match où la marge maximale de la JL Bourg avait été atteinte dès la 2e minute (9-2). Et puis, Cholet s'est réveillé, est reparti au combat. "C'est vraiment dommageable d'attendre d'être à -10 dans le money-time pour jouer méchamment et redevenir des compétiteurs", pestait Michael Stockton, le meneur de CB. "C'est triste à dire mais cela nous servira de leçon pour la suite." La révolte choletaise avait été facilitée par le formidable offensif de Jalen Riley, l'ancien arrière d'Akureyri (Islande) en fut aussi, bien malgré lui, son fossoyeur : un marcher à 29 secondes de la sirène - que l'on qualifiera de litigieux, pour ne pas être aussi affirmatif qu'Erman Kunter - et le tear drop de l'égalisation raté au buzzer (74-72, score final).

Le maillot dans la bouche en signe de frustration, le natif du Wisconsin risque bien de ressasser cette dernière action pendant de longues heures lors du trajet retour vers les Mauges. Une victoire dans l'Ain aurait constitué un tournant fondamental dans la saison de Cholet Basket qui aurait alors pris une très sérieuse option sur la cinquième place, avec une longueur d'avance et le panier-average favorable sur son adversaire du soir. Au lieu de cela, c'est Bourg-en-Bresse qui s'invite dans le Top 5. "Cette victoire est la plus importante de la saison", ne cachait d'ailleurs pas l'entraîneur Savo Vucevic, qui a réaffirmé son désir d'emmener le club bressan vers la meilleure saison de son histoire.

Benitez impressionne encore

Toujours aussi irréprochable à Ékinox, où seuls les cadors Villeurbanne et Dijon sont venus s'imposer, la Jeunesse Laïque continue de trouver des solutions, outre l'inévitable Danilo Andjusic (23 points à 7/15, 4 passes décisives et 4 rebonds), malgré les pépins physiques et la fatigue qui s'accumule. Si l'ancien MVP Zachery Peacock ne cesse de montrer des signes d'essoufflement (7 points à 2/11, 3 rebonds et 3 balles perdues pour 1 d'évaluation en 32 minutes), sa production décroissante contraste avec l'avènement progressif de Hugo Benitez. Même avec le retour de blessure de Zack Wright, c'est l'enfant de l'USA Toulouges qui a été appelé à gérer les affaires courantes pendant l'intégralité des quinze dernières minutes. Aussi juste en attaque, avec de l'adresse (7 points à 100%) et des caviars pour alimenter Jackie Carmichael dans le money-time (4 passes décisives), que performant défensivement sur Michael Stockton, le jeune meneur a su tenir bon la barre du navire JL Bourg. Avant d'outrepasser son rôle pour venir arracher le rebond offensif qui scelle le sort de la rencontre à 8 secondes de la sirène après l'échec de Danilo Andjusic. Assez bluffant pour un joueur qui évoluait encore avec les cadets la saison dernière ! Et surtout dans un tel match... Savo Vucevic n'a-t-il pas dit qu'il s'agissait de la victoire la plus importante de la saison ?

