La JL Bourg attend plus de Pierre Pelos : "Il est indispensable qu'il passe un cap cette saison"

Crédit photo : Jules Roche

De retour à Bourg-en-Bresse l'année dernière après un intermède productif de deux ans à Fos-sur-Mer, Pierre Pelos (2,05 m, 28 ans) a réalisé une honnête saison en sortie de banc (8,2 points à 52% et 4 rebonds pour 9,8 d'évaluation en 19 minutes). Évidemment pas aussi performant individuellement avec la JL qu'il ne l'était avec les BYers (12,7 points à 57% et 5,4 rebonds pour 15,5 d'évaluation en 25 minutes), relégués à la fin de l'exercice, le natif d'Agen a retrouvé, dans l'Ain, le rôle qu'il tenait lors de la conquête du titre de Pro B en 2017, derrière l'inamovible Zachery Peacock.

Certes encore irrégulier, aussi bien capable la saison dernière de traverser un match comme une ombre (0 point et 0 rebond à Pau en 15 minutes) comme de devenir inarrêtable (15 points en 16 minutes contre Le Portel), Pierre Pelos voit tout de même sa progression être récompensée par un nouveau chapitre à sa trajectoire atypique : après avoir gravi tous les échelons de la NM2 à l'élite en quatre ans (de Pau Nord Est en 2013/14 à Fos-Provence en 2018/19), l'ancien joueur de Tarbes-Lourdes et Saint-Chamond va désormais découvrir l'EuroCup. Tellement talentueux offensivement, doté de mains en or et d'une qualité technique au-dessus de la moyenne pour un intérieur, le vice-champion d'Europe juniors 2012 est toutefois particulièrement attendu au tournant par son club, qui espère qu'il pourra prendre une nouvelle dimension cette saison. Le président Julien Desbottes s'en est expliqué dans les colonnes de Ma(g)ville.

« C’est déjà une personnalité à part entière : un grand sourire, l’accent du Sud-Ouest et c’est tellement plaisant d’avoir des joueurs comme ça dans un groupe. Sportivement, il est indispensable qu’il passe un cap cette saison. On a besoin d’un Pierre qui pèse un peu plus, qui soit un peu plus régulier, et il a beaucoup travaillé individuellement pour cela depuis le mois de mars. Il est capable de mettre des shoots importants, de ne pas fuir ses responsabilités dans les moments chauds. Il nous a déjà montré, quand on était en Pro B, qu'il n'a pas peur de cela. Je compte beaucoup sur lui car il peut être le facteur X. »

En préparation, Pierre Pelos a sensiblement affiché les mêmes standards que la saison dernière (9 points à 69% et 4,9 rebonds en 19 minutes). La JL Bourg entame son marathon 2020/21 dès ce mercredi soir à Nanterre, en match avancé de la 2e journée de Jeep ÉLITE.