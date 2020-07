La JL Bourg confirme la venue de Scrubb et met Poirier à l'essai pour un mois

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Trois recrues dans la même journée, c'est probablement un record pour un club de Jeep ÉLITE cet été ! Outre la signature de Luka Asceric, la JL Bourg a confirmé l'engagement de Thomas Scrubb. L'ailier canado-britannique vivra sa deuxième expérience en France après Strasbourg et découvrira l'EuroCup, lui qui n'avait disputé que des compétitions FIBA jusque-là (38 rencontres de FIBA Europe Cup avec Kataja et Avellino, 28 matchs de Ligue des Champions avec Varese et la SIG). Il avait d'ailleurs été bien plus performant en Jeep ÉLITE (12,5 points à 60%, 4,5 rebonds et 1,9 passe décisive pour 15,6 d'évaluation) qu'en BCL (9,4 points à 51%, 4,4 rebonds et 0,9 passe décisive) avec le club alsacien.

Plus tôt dans la journée, la Jeunesse Laïque de Bourg-en-Bresse avait également annoncé être parvenue à un accord avec Darel Poirier. Un communiqué quelque peu ambigu, indiquant que l'ancien pivot de Cholet Basket rejoint les rangs de Savo Vucevic pour «le début de saison ». Comme s'il venait densifier l'effectif burgien pour la campagne d'EuroCup, avant de se laisser la possibilité de retourner en G-League début janvier pour le début de l'exercice 2020/21.

Par ailleurs, le club a indiqué que le contrat de Darel Poirier était assorti d'une période d'essai d'un mois, probablement afin de s'assurer de son état physique. « La JL avait pu avoir des échos du potentiel de ce poste 5/4 très athlétique et a décidé de l’accueillir pour sa période de réathlétisation », écrit le récent 5e de Jeep ÉLITE. « Darel Poirier a donc pu découvrir Ekinox et ses infrastructures en mai, juin pour s’entraîner et se rétablir suite à son opération des hanches. Lors de ces quelques semaines ensemble, le staff médical et sportif du club ont apprécié son comportement, sa bonne capacité de rééducation et ont souligné sa forte progression durant cette période. »



L'effectif de la JL Bourg version 2020/21 :