La JL Bourg conserve Pierre Jackson, espéré samedi à Cholet

Frédéric Sarre, le directeur sportif de la JL Bourg était interviewé dans l'émission "La Récup'", diffusée sur la chaîne YouTube du club. Après être revenu sur la belle performance des joueurs malgré la défaite d'un point contre le leader Monaco (73-74), Frédéric Sarre a parlé de Pierre Jackson (1,80m, 29 ans) et de son avenir, lui qui est arrivé blessé dans l'Ain le 10 mai.



La malédiction des meneurs américains à Bourg

(photo : Stéphane Laurecin)

Initialement attendu dès la réception de l'ASVEL le 18 mai, Pierre Jackson a donc manqué trois matchs de manière imprévue, laissant Hugo Benitez seul à la mène. L'ancien joueur des Dallas Mavericks pourrait toutefois enfin revêtir le maillot burgien à la Meilleraie ce samedi contre Cholet. Avec également un autre retour dans la ligne de mire, celui de Zack Wright, arrêté jusqu'au 31 mai.

« On devrait récupérer, je l'espère très rapidement, Pierre Jackson qui devrait faire son premier match à Cholet et dans la foulée on devrait récupérer Zeko (Zack Wright) aussi donc on aura une fin de saison, je l'espère avec l'ensemble des forces de cette équipe et espérons qu'on sera capable d'aller prendre notre revanche à Monaco. »