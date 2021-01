La JL Bourg fustige "le manque de courage et de professionnalisme" de Kadeem Allen

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Jamais sorti des États-Unis avant son arrivée en France mi-août, Kadeem Allen n'a jamais réussi à s'adapter à son nouvel environnement. En deça des attentes sportivement, quoique relativement plus performant depuis la fin novembre, l'ancien meneur des Celtics et des Knicks était surtout malheureux dans sa vie quotidienne, loin de sa fiancée et de ses deux filles qui n'ont pas pu le rejoindre dans l'Ain. Alors l'inéluctable est tombé la semaine dernière : le natif de Wilmington a demandé à quitter le club bressan au cours de la trêve hivernale.

Pas franchement une surprise pour la Jeunesse Laïque, qui regrette toutefois le manque de communication de Kadeem Allen. Déjà, le joueur avait choisi de faire part de ses envies de départ à la presse, à notre micro en l'occurrence, plutôt qu'en interne, Frédéric Sarre découvrant dans nos colonnes que son ex-protégé envisageait un retour outre-Atlantique. Le directeur sportif de la Jeu a ensuite été placé devant le fait accompli la semaine dernière et n'a que très modérément apprécié la manière de faire.

« Nous sommes chafouins contre lui », a-t-il indiqué au Progrès. « Il aurait pu nous dire qu'il voulait partir le 31 décembre plutôt que le 4 janvier. Je trouve que c'est un manque de courage et de professionnalisme de sa part. »

Si l'artisan du triplé 2003 de l'Élan Béarnais aurait apprécié être prévenu avant, c'est parce que toutes les heures comptent dans la quête du successeur d'Allen. Afin d'être qualifié pour les trois premières journées du Top 16 de l'EuroCup, le nouveau meneur doit être signé avant mardi 18 heures. Une course contre-la-montre qui n'est pas une mince affaire.