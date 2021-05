La JL Bourg se défait de Boulazac après prolongation

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Deux jours après avoir battu la Chorale de Roanne (91-94), le Boulazac Basket Dordogne se déplaçait à Ekinox ce vendredi avec comme seul objectif d'enchaîner. Dominateurs en première période, les hommes de Thomas Andrieux ont poussé les Bressans jusqu'à la prolongation. Après prolongation, la JL Bourg a pu compter sur un excellent duo Andjusic-Omic pour faire la différence (92-86).

Boulazac domine les débats à la mi-temps

C'est revigoré par sa victoire arrachée sur le parquet de la Chorale de Roanne mercredi soir que Boulazac se présentait à Ekinox ce vendredi soir pour y défier la JL Bourg. Après un premier quart temps disputé (19-20, 10e), les Périgourdins jouaient sans complexe et posaient beaucoup de problèmes aux Bressans. Dans le sillage d'un Mouphtaou Yarou omniprésent (17 points, 10 rebonds, 6 fautes provoquées pour 27 d'évaluation), Boulazac creusait l'écart (27-37, 17e) et obligeait Savo Vucevic à stopper le jeu pour remettre les têtes bressanes à l'endroit. Les joueurs de Thomas Andrieux continuaient de prendre leurs distances dans ce premier acte. Porté par le duo Benjamin Sene (8 points, 5 passes décisives, 3 fautes provoquées pour 7 d'évaluation) - John Flowers (21 points, 3 rebonds, 6 fautes provoquées pour 15 d'évaluation), le BBD rentrait aux vestiaires logiquement en tête (34-44, 20e).

Danilo Andjusic permet à la JL Bourg d'arracher la prolongation

Malmenés en première période, les Bressans ne parvenaient à combler l'écart, au contraire. Les Périgourdins revenaient sur le parquet en mettant la même intensité et creusaient l'écart dans ce troisième quart temps. A dix minutes du terme, le BBD menait toujours de 11 points à Ekinox (50-61, 30e).

Les joueurs de Savo Vucevic se montraient plus agressifs défensivement et infligeaient un 5-0 en deux minutes pour rester en vie dans ce match (55-61, 32e). Sous l'impulsion du duo Danilo Andjusic (30 points, 3 rebonds, 3 passes décisives pour 12 d'évaluation) - Alen Omic (22 points, 13 rebonds, 3 passes décisives, 5 fautes provoquées pour 35 d'évaluation), la JL Bourg entretenait le suspense dans ce match (61-65, 34e). Discret en première mi-temps, le capitaine de la Jeu, Zachery Peacock (9 points, 5 rebonds, 6 fautes provoquées pour 13 d'évaluation), se montrait très précieux dans ces dernières minutes. Mais à l'entame du money-time, les Périgourdins étaient à +9. Avant que Danilo Andjusic ne prenne feu, inscrivait deux paniers à 3-points (le premier à une main, le deuxième sur le buzzer) pour permettre à la JL Bourg de revenir à égalité (82-82, 40e) et arracher la prolongation.

Bourg-en-Bresse fait plier Boulazac après prolongations

Dans cette prolongation, les hommes de Savo Vucevic ont maîtrisé leur sujet. La Jeu s'appuyait sur un intenable duo Andjusic-Omic pour braquer une équipe de Boulazac qui aura posé des problèmes aux Bressans jusqu'au bout. Score final : 92 à 86.

Avec cette nouvelle victoire à l'arrachée, la JL Bourg compte désormais un bilan de 17 victoires pour 8 défaites tandis que Boulazac, qui n'a pas lâché, reste lanterne rouge de Jeep ELITE et présente désormais un bilan de 4 victoires pour 21 défaites.

