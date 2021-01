La JL Bourg se rassure dans le Béarn

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Bousculée par Podgorica en ouverture du Top 16 de l'EuroCup, la JL Bourg a réussi à relever la tête en Jeep ÉLITE, face à Pau-Lacq-Orthez en s'imposant 83 à 76 dans le Béarn. "Il fallait rebondir après cette grosse défaite, résume Pierre Pelos au micro de Sport en France. On a fait un gros match ce (samedi) soir. Personnellement, j'ai eu des tirs ouverts : c'était facile et c'est rentré."

Pierre Pelos comme à la maison

De retour dans son club formateur, l'intérieur de la JL Bourg a régalé, avec pas moins de 21 points dont 5/6 à 3-points, 6 rebonds et 2 passes pour 24 d'évaluation en 28 minutes. Pourtant, tout n'a pas été simple. Dominés en début de rencontre par des Palais en quête de victoire depuis le 28 octobre dernier, les hommes de Savo Vučević laissent Nicolas De Jong - de retour de blessure - reprendre ses marques dans la raquette paloise.

Mais très vite, Maxime Courby (18 points dont 4/7 à 3-points) et la Jeu reviennent dans la partie et passent même devant grâce à un 5-0 (16-17, 12'). Appelé cette semaine dans le Team France Basketball, Petr Cornelie (18 points à 5/8 aux tirs et 4 rebonds pour 20 d'évaluation) parvient tout de même à maintenir l'Elan en vie, après vingt minutes (28-39, 20').

Un money time mal maîtrisé pour Pau-Lacq-Orthez

Plus agressifs et plus intenses au retour des vestiaires, les hommes de Laurent Vila ne tardent pas à combler leur retard en l'espace de quelques minutes (40-42, 24') et même à passer devant sur deux lancers francs de son meneur de poche, Justin Bibbins (52-51, 28'). Mais une fin de match mal gérée côté palois permet à Hugo Benitez (7 points, 6 rebonds et 6 passes) & Co' de se rassurer avant de recevoir la Virtus Bologne, mercredi prochain en EuroCup.

Cliquez ici pour consulter les statistiques de la rencontre