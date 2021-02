La JL Bourg sur les rangs de Laurent Legname pour remplacer Savo Vucevic

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vendredi, le président de la JL Bourg Julien Desbottes a rencontré l'entraîneur de l'équipe professionnelle Savo Vucevic (64 ans). À créditer des meilleurs résultats de l'histoire du club de l'Ain depuis son arrivée en 2016, le technicien monténégrin sera en fin de contrat à l'issue de la saison et n'a jamais caché qu'il réfléchissait à arrêter sa carrière cette année.. Son dirigeant a confié au Progrès que la décision n'était pas encore prise et qu'elle était "complexe".

Bourg, le nouveau challenge de Legname ?

Néanmoins, selon nos informations, l'actuel entraîneur de la JDA Dijon Laurent Legname (43 ans) est le favori pour prendre les commandes de l'équipe bressane la saison prochaine. Lui aussi en fin de contrat à l'issue de la saison avec le club bourguignon, le Varois serait enclin à prendre une nouvelle direction dans sa carrière. Après avoir réussi à Hyères-Toulon, en Pro B, puis à la JDA, en Jeep ÉLITE, il pourrait se lancer dans un nouveau challenge au sein d'un club qui dispose d'un budget plus élevé et aspire à s'implanter dans le top 4 du championnat et en Coupe d'Europe.

En effet, si son aventure à Dijon a été jusqu'ici, sportivement et humainement, une immense réussite, réussir sur place avec un budget de milieu de tableau relève d'un exploit permanent. Surtout si des joueurs comme Alexandre Chassang ou Axel Julien (très souvent courtisé par la JL Bourg ces dernières années...) finissent par tenter une nouvelle aventure dans un club plus référencé. Mais s'il venait bien à partir, il voudra sans aucun doute terminer en beauté son passage au club, alors que la JDA occupe actuellement la deuxième place de Jeep ÉLITE. Une petite longueur devant Bourg-en-Bresse, contre qui il n'a plus perdu depuis mars 2019.