La JL Bourg toujours dans le flou concernant l'avenir de Bangaly Fofana

Mercredi soir, Bangaly Fofana prendra place dans les tribunes vides d'Ékinox afin d'observer un match un peu spécial pour lui. Un duel entre le club avec qui il espère terminer la saison, la JL Bourg, et son ancienne équipe, le BCM Gravelines-Dunkerque. En souffrance lors de son passage dans le Nord entre 2018 et 2020, l'ancien géant de la SIG Strasbourg est handicapé depuis plusieurs années par son genou gauche, qui a nécessité trois interventions chirurgicales successives, dont une à l'issue du premier confinement.

C'est dans l'optique d'évaluer son état physique que la JL Bourg lui a proposé, voilà maintenant trois semaines, de venir profiter de ses installations afin de poursuivre sa réathlétisation. Idéalement, le club burgien aimerait faire de lui le pigiste médical de Thibault Daval-Braquet, victime d'une rupture des ligaments croisés début février, mais reste dans l'expectative concernant sa capacité physique à endosser ce costume, surtout avec le rythme effréné qui s'annonce au printemps.

« On verra bien », a indiqué Savo Vucevic cette semaine... « Le problème est qu'il s'est fait opérer l'année dernière et il faut voir comment ça va évoluer. Il travaille bien avec le staff médical et il progresse. Il passe énormément de temps avec le kiné et le préparateur physique. On s'occupe bien de lui et on verra si cela sera suffisant pour reprendre la compétition, surtout à ce niveau. »