La JL Bourg toujours sans Zack Wright et Pierre Jackson face à la JDA Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Cinquième de Jeep ELITE, la JL Bourg reçoit dans sa salle de l'Ekinox le deuxième du championnat, la JDA Dijon, ce jeudi.

Pour ce match, la JL Bourg devra composer avec seulement 8 joueurs de l'effectif car l'équipe de Savo Vucevic compte beaucoup de blessés et d'absents en cette fin de saison. Les meneurs Zack Wright et Pierre Jackson (remplaçant médical de Codi Miller-McIntyre) ne devraient pas effectuer leur retour ce jeudi devant leur public. Zack Wright souffre d'une blessure au mollet et demeure incertain. En revanche, Pierre Jackson, victime de douleurs dorsales, ne jouera pas. C'est donc le jeune Hugo Benitez, très bon à Strasbourg lundi, qui devra occuper ce poste de meneur de jeu. Les absences ne s'arrêtent pas là puisque le capitaine Zachery Peacock ne participera pas à ce match puisqu'il est rentré aux Etats-Unis à la suite du décès de son petit frère.

Les joueurs emmenés par Savo Vucevic doivent gagner une seule de leurs quatre dernières rencontres pour être assurés d'être automatiquement qualifiés pour les quarts de finale de la Jeep ELITE. Si Le Mans (neuvième) perd encore un match, la JL Bourg sera là aussi qualifiée.

En face, la JDA devra jouer sans son ailier Américain Chase Simon qui a été touché aux adducteurs dans la défaite contre Strasbourg.