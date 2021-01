La JL Bourg veut faire venir Scottie Reynolds

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Depuis le départ de Kadeem Allen, la JL Bourg travaille pour faire venir un meneur. Le général manager Frédéric Sarre a trouvé le profil qui l'intéresse. Selon nos informations, il a ciblé Scottie Reynolds (1,88m, 33 ans) qui est passé par la SIG Strasbourg la saison passée, sans grande réussite individuelle et collective.

En Jeep ÉLITE, l'Etasunien a tourné à 10,1 points à 58,6% de réussite aux tirs, 6,2 passes décisives et 2,9 rebonds en 28 minutes. En Basket Champions League, il a connu plus de difficultés avec 7,1 points à 43,8%, 4,5 passes décisives et 3,1 rebonds en 26 minutes.

L'ancienne star de Villanova (NCAA) est revenue au Cibona Zagreb début 2020 où il a joué seulemebt matchs de championnat croate et de Ligue Adriatique, pour 13 points, 3 rebonds, 5,3 passes décisives et 16,8 d'évaluation de moyenne toutes compétitions confondues. Mais comme souvent dans sa carrière professionnelle longue de dix années, il souhaite changer de club, l'attractivité du club de l'Ain étant actuellement élevé entre un bon début de saison en Jeep ÉLITE et une participation au top 16 de l'Eurocup (dont il pourra jouer la phase retour).

Reste à trouver un accord avec le club croate afin de venir dans l'Ain apporter sa riche expérience au poste 1 aux côtés d'Hugo Benitez (20 ans) et d'un autre vétéran, Zack Wright. Il pourrait aussi retrouver son ancien coéquipier Thomas Scrubb avec qui, il a disputé une partie de la saison avec Strasbourg.