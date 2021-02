La liste des internationaux qui pourraient manquer l'éventuel Final 8 à cause du TQO

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Si la saison régulière de Jeep ELITE arrive à son terme, d'ici le 15 juin, un Final 8 devrait se dérouler sous la forme de l'habituelle Leaders Cup. Ce Final 8, qui se déroulera sans doute dans une salle de l'un des clubs participants à l'événement a indiqué le président de la LNB Alain Béral, pourrait se disputer malgré des absences dans les effectifs des équipes participantes (les huit premières de la saison régulière).

En effet, les clubs ont l'obligation de libérer au 15 juin les joueurs internationaux convoqués pour disputer le Tournoi de Qualification Olympique qui démarre le 29 juin. On s'est ainsi demandé quels joueurs pourraient être susceptibles de quitter leur équipe avant l'événement.

Voici la liste :

Bourg (actuel 3e) : trois joueurs, l'arrière serbe Danilo Andjusic, l'ailier serbe Luka Asceric et l'ailier canadien Thomas Scrubb.

Le Mans (6e) : un joueur, le meneur canadien Kaza Kajami-Keane.

Strasbourg (7e) : un joueur, l'arrière tchèque Jaromir Bohacik.

Limoges (8e) : un joueur, l'arrière canadien Philip Scrubb.

Le Portel (9e) : deux joueurs, l'ailier-fort canadien Corey McIntosh et l'ailier polonais Mathieu Wojciechowski.

Nanterre (10e) : deux joueurs, le meneur serbe Nikola Rebic et l'arrière canadien Johnny Berhanemeskel.

Cholet (14e) : un joueur, l'ailier slovène Gregor Hrovat.

Nous n'avons pas noté Joshiko Saibou (arrière-meneur de Champagne Basket et de l'Allemagne), Hamady N'Diaye (pivot de l'Elan Béarnais et du Sénégal) ainsi que les deux joueurs canadiens de Boulazac, l'arrière Aaron Best et l'intérieur Owen Klassen. En effet, ceux-ci jouent à ce jour le maintien et non pas les playoffs.

BILAN

Des 7 équipes listées ci-dessus, il faut imaginer que certaines ne se qualifieront pas pour le Final 8. Monaco, Dijon, les Metropolitans et l'ASVEL risquent d'être dans les 8 et donc de ne laisser que 4 places. De plus, certains des joueurs internationaux cités ne sont pas appelés que lors des fenêtres internationales (lorsque les joueurs NBA et EuroLeague sont indisponibles) et pas systèmatiquement. Ainsi, dans le cadre des TQO avec des joueurs EuroLeague et peut-être même NBA, certains ne devraient pas être convoqués.

La mieux classée des sept équipes est la JL Bourg. Danilo Andjusic semble avoir fait sa place dans la sélection serbe, lui qui est le quatrième meilleur marqueur des qualifications pour l'EuroBasket avec 20,3 points de moyenne tandis que Thomas Scrubb est un cadre de la sélection canadienne. Potentiellement, la formation de Savo Vucevic pourrait ainsi être la plus impactée si Final 8 il y a.

Cependant, si ce Final 8 se déroule dans la foulée de la saison régulière - imaginons du mardi 15 au samedi 19 juin -, on peut imaginer que certaines sélections acceptent de laisser leurs joueurs quelques jours de plus en club, le TQO ne démarrant que le 29 juin.

Ainsi, on ne peut pas affirmer que ce Final 8 décrédibiliserait le titre de champion de France 2021. Au contrairement, un événement à suspens pour clôturer la saison devant les caméras de la télévision et éventuellement un peu de public pourrait permettre de terminer ce difficile exercice en beauté.