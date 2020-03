La LNB "déterminée à reprendre les championnats"

Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB), composé par différents acteurs des clubs de Jeep ELITE et Pro B, s'est réuni ce jeudi soir au sujet de la saison en cours, actuellement suspendue à cause de la pandémie de coronavirus. Pour l'heure, la LNB n'envisage pas de mettre fin à la saison 2019/20, comme l'ont fait de nombreuses autres ligues européennes.

La LNB s'en explique dans un communiqué :

"Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket s'est réuni ce jeudi 19 mars à 18h, afin d'aborder la question de ses compétitions de Jeep® ELITE et PRO B, suspendues en raison de la situation sanitaire du pays.

La priorité est donnée à la reprise et à la conclusion de ses deux championnats professionnels en cours dès que le risque lié au virus Covid-19 aura disparu et que les clubs pourront de nouveau recevoir leur public. Il s'agit d'une nécessité vitale sur le plan économique et sportif pour les clubs professionnels de basket, mais aussi d'une nécessité d'animation des territoires que la LNB n'a pas oubliée.

Cette priorité a été clairement exprimée par toutes les composantes de la LNB : joueurs, coaches, clubs. Elle est clairement soutenue par la Fédération Française de Basketball.

Plusieurs scénarii sont donc à l'étude au sein de la LNB pour que les compétitions aillent à leur terme. Toutes les hypothèses sont étudiées, en fonction des dates potentielles de sortie de la crise sanitaire, et donc de reprise des entraînements, puis des matches.

La Ligue Nationale de Basket est aussi en relation permanente avec les autres ligues nationales européennes de basket-ball, afin de partager les meilleures solutions.

Elle est en relation permanente avec la FFBB et les autorités gouvernementales françaises et la FIBA pour bénéficier des informations et évolutions en temps réel et ainsi rester "agile" dans ses décisions.

Le Comité Directeur de la LNB et l'ensemble des clubs respectent et respecteront scrupuleusement les consignes gouvernementales, et invitent tous les clubs, coaches, bénévoles, staffs, fans, partenaires et joueurs professionnels à participer à l'effort national de ralentissement de la propagation du virus, en adoptant la mesure actuelle de strict confinement et de non-déplacements telle que préconisée par le Gouvernement ... pour pouvoir le plus rapidement possible jouer au basket et profiter de toutes les émotions positives qu'il peut apporter à ses fans."