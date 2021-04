La LNB et le SNB condamnent des propos tenus à l'antenne lors du match Elan Béarnais - Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo :

La séquence tourne sur Twitter depuis samedi soir. Lors de la retransmission de la rencontre de Jeep ELITE entre l'Elan Béarnais et la SIG Strasbourg, des propos du consultant de France 3 Nouvelle-Aquitaine Paco Laulhé ont créé la polémique. L'ancien entraîneur de l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (EBPLO), à la suite d'un coup reçu par le pivot de l'EBPLO Hamady N'Diaye qui semblait avoir mal, a prononcé la phrase suivante : "Quand les joueurs africains commencent à faire signe, c'est qu'ils ont vraiment mal. S'il y a des gens dur..."

"Ce type de propos est inadmissible", a tweeté la LNB

Repérée et partagée par Boris Dallo, la séquence jugée discriminatoire a fait vivement réagir dans le milieu du basket. L'arrière de l'ESSM Le Portel a demandé à la Ligue Nationale de Basket (LNB) une réaction. Dans la foulée, la LNB a "bien évidemment" condamné "ce genre de discours. Nous avons fait remonter l'information au diffuseur. Ce type de propos est inadmissible."



Euh ... @LNBofficiel j’aimerais avoir quelques explications... ON va laisser passer ça ou... ? pic.twitter.com/2W1wocLJ9q — Boris Dallo (@DalloBoris12) April 10, 2021

Ce dimanche matin, le Syndicat National des Basketteurs (SNB) a publié un communiqué pour condamner "fermement ce type de propos" et demander "à la chaîne ainsi qu'à son commentateur de prendre leurs responsabilités et d'apporter des explications à ces propos". Contacté en fin de matinée pour livrer ses explications, Paco Laulhé devrait s'exprimer plus tard dans la journée à ce sujet.