La LNB et le SNB tombent d'accord pour disputer les phases finales

JEEP ÉLITE

C'est fait ! Après deux jours de discussions, la validation des joueurs concernés, la Ligue Nationale de Basket (LNB) et le Syndicat National des Basketteurs (SNB) sont tombés d'accord pour disputer les phases finale de la saison à partir de ce dimanche 20 juin. Le Final Four aura bien lieu à Rouen la semaine prochaine (les demi-finales le jeudi 24, la finale le samedi 26). Le SNB avait menacé de lancer un appel à la grève à cause d'un rythme infernal de la fin de saison 2020-2021, longtemps réalisée au ralenti à cause des contraintes sanitaires dues à la COVID-19.

L'accord obtenu prévoit un meilleur encadrement des joueurs pendant le Final Four (kinésithérapeuthes et cryothérapie à disposition) ainsi qu'une date de préparation de la saison 2021-2022 impossible avant le 17 août. Sur le long terme, les joueurs auront désormais plus d'importance dans les prises de décisions de la LNB.

Reste à savoir si toutes les équipes seront présentes et au complet pour le Final Four, alors que plusieurs joueurs sont annoncés à l'arrêt à cause de blessures et que d'autres ont prévu de rentrer chez eux à la fin de la semaine, une fois la saison régulière terminée.

Voici le communiqué de presse de la LNB :

"M. Alain Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket et M. Amara Sy, Président du Syndicat National des Basketteurs (SNB) se sont rencontrés lundi à 17h dans les locaux de la LNB pour évoquer ensemble les conditions d'une sortie de crise, suite à la volonté exprimée par un certain nombre de joueurs de ne pas participer à la phase finale du championnat de Jeep® ÉLITE qui doivent débuter le 20 juin par les quarts de finale dans les salles des quatre clubs les mieux classés, et se terminer par un « Final 4 » entre le 24 et 26 juin au Kindarena de Rouen, où doit être décerné le titre de Champion de France.

Plusieurs propositions ont été faites par le Président de La LNB, qui ont été relayées aux joueurs par M. Amara Sy. Cette concertation a permis d'aboutir après une autre journée d'échanges, à un accord entre la Ligue et le Syndicat des joueurs.

La Ligue Nationale de Basket annonce que sa phase finale commencera donc le dimanche 20 juin pour se terminer le samedi 26 juin, et sera intégralement retransmise par ses diffuseurs La Chaine l'Equipe, Sport en France, et sa plateforme OTT LNB TV.

Alain Béral (LNB) a déclaré : « Nous sommes satisfaits d'avoir pu trouver par un dialogue constructif une issue positive à cette situation, et sommes très heureux de terminer cette saison si particulière par un évènement qui promet d'être très spectaculaire, et que nous nous devions d'offrir à tous les fans de basket de France ».

Amara Sy (SNB) a déclaré : « Les joueurs, qui ont vécu une fin de saison éprouvante, sont satisfaits d'avoir pu bénéficier d'une écoute attentive de la part de la Ligue Nationale de Basket et son Président, et considèrent les propositions qui leur ont été faites comme une réelle avancée dans leur relation avec la Ligue, et leur place au sein de ses instances. »"