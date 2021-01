La LNB lance son concours de dunks digital

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les fans de basket français n'avaient pu se délecter de l'une des animations les plus spectaculaires de la saison en dépit d'un All Star Game 2020 annulé. La LNB a alors tenté de trouver une solution pour proposer malgré tout un concours de dunks à ses passionnés. Elle lance ce dimanche 24 janvier son concours de dunks digital.

PLACE À UN CONCOURS DE DUNK 100% DIGITAL !



4 joueurs #LNB au programme de ce concours qui aura lieu sur Instagram !



Ça démarre dès ce soir https://t.co/9grKDBukRQ — LNB (@LNBofficiel) January 24, 2021

Le concours met en concurrence quatre joueurs athlétiques, deux de Jeep Elite avec Maxime Roos (Metropolitans 92) et Darius Johnson-Odom (Orléans) et deux de Pro B : Allan Dokossi (Fos-Provence) et Sya Plaucoste (Blois). Les dunkeurs proposeront deux essais différents qui seront diffusés sur le compte Instagram de la ligue. Les deux joueurs qui récolteront le maximum de "likes" seront qualifiés pour la finale. Le même système permettra ensuite de déterminer le vainqueur.

Ce dimanche 24 janvier, dès 18h, ce sera Sya Plaucoste qui lancera les hostilités, suivi trois heures plus tard par Allan Dokossi. La finale aura lieu dans une semaine, dimanche 31 janvier.