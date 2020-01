La LNB réfléchit à la mise en place d'une chaîne OTT

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

A l'issue de la saison 2019/20, le contrat entre la Ligue Nationale de Basket (LNB) et le groupe Altice (propriétaire de RMC Sport) arrivera à échéance. Actuellement, la LNB négocie auprès des diffuseurs afin d'avoir un nouveau contrat de droits télévisuels solides. Mais pas seulement. La Ligue réfléchit au lancement d'une chaîne OTT ("other the top"), soit une chaîne numérique qui ne provient pas d'un opérateur de réseau traditionnel. C'est ce qu'a confirmé Michel Mimran, le nouveau directeur général de la LNB, à sportbusiness.club.

"Oui, absolument, nous réfléchissons à une chaîne OTT. L’échéance peut être rapide, mais tout dépendra de l’issue de la négociation que nous avons aujourd’hui avec les diffuseurs pour les droits TV. Ce résultat aura de l’influence sur notre capacité à développer nos projets en termes de production. Nous sommes conscient de ce que le numérique propose aujourd’hui comme solutions. Nous devons faciliter l’accès aux matchs aux personnes voulant les voir, que ce soit à la télé, sur les supports numériques, pour la Jeep ELITE ou la Pro B."

Les matchs pourraient ainsi être diffusées sur Internet mais contrairement à ceux que l'on peut voir sur l'application RMC Sport, ils seraient cette fois commentés et la qualité de la production serait bien meilleure que le système Keemotion actuel. Cependant, la manne financière (10 millions d'euros par saison avec le contrat actuel) provenant des droits TV reste un argument important. Et la visibilité sur les chaînes gratuites reste également demandée par le grand public.