La LNB va déjà se pencher sur la localisation du Final 8

Si la saison régulière de Jeep ELITE arrive à son terme d'ici le 15 juin, un Final 8 devrait être joué dans la foulée pour décerner le titre de champion de France 2021. Et ce même si certains joueurs pourraient être appelés en équipe nationale pour préparer le Tournoi de Qualification Olympique. Dès cette semaine, la Ligue Nationale de Basket (LNB) va se pencher sur la localisation de cet événement de fin de saison. Son président, Alain Béral, a donné quelques conditions envisagées pour choisir la salle en question :

"Le travail va commencer cette semaine, a-t-il annoncé lundi lors de la conférence de presse suivant l'Assemblée Générale de la LNB. On a peu de chance, mais ce sera une salle susceptible d'accueillir du public. Plus elle sera grande, et plus, si c'est à 50% (de possibilité de remplissage), mieux ce sera. Ce sera sûrement une salle dans laquelle les équipes susceptibles de jouer le Final 8 n'évoluent pas au quotidien car on ne veut pas qu'une équipe soit favorisée. La recherche se fait surtout sur des belles qui n'ont pas d'équipe LNB. Cela peut aussi être des belles salles de Pro B puisque la Pro B ne sera pas concernée par le Final 8."