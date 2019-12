La machine ASVEL a fait le travail contre Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Face à un effectif de Gravelines-Dunkerque limité à sept joueurs (Adonis Thomas a été écarté, Bangaly Fofana et Michael Thompson sont blessés), l'ASVEL et ses 11 joueurs (Matthew Strazel participe au Next Generation Tournament de Valence, Edwin Jackson et Tonye Jekiri étaient préservés) se sont logiquement imposés 103 à 86 ce samedi à l'Astroballe.

"Sans rien à perdre" dixit le meneur/arrière Benjamin Sène (27 points à 11/14 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 31 d'évaluation en 33 minutes), le BCM a tenté de livrer un match d'attaque. Mais s'ils ont tenu un temps, ils ont fini par ne pas suivre la tendance et pointaient à -13 à la pause (58-45), malgré une première mi-temps réussie offensivement.

138 d'évaluation collective pour l'ASVEL

Distancés à 20 points en cours de troisième quart-temps (71-51), ils ont réussi à recoller à -12 (96-84) à l'entame du money-time. Sans toutefois inquiéter les locaux qui ont fini le travail tranquillement, en faisant tourner (les onze joueurs ont été utilisés entre 13 et 22 minutes). L'équipe de Zvezdan Mitrovic continue de montrer ses progrès en attaque avec 138 d'évaluation collective et 31 passes décisives. Le secteur intérieur a été très productif avec 62 points en 62 minutes cumulées par le trio Livio Jean-Charles - Ismaël Bako - Adreian Payne (5/6 à 3-points).

L'ASVEL signe donc sa 15e victoire en 16 matchs alors que Gravelines-Dunkerque part en vacances après huit défaites de suite et à une inquiétante 15e place, avec un bilan égal (5 victoires et 12 défaites) à deux relégables.