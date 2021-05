La Meilleraie de Cholet va être rénovée

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Agglomération du Choletais

La Meilleraie, la célèbre salle où joue Cholet Basket depuis 1987, va bénéficier d'un rafraichissement. Dans un premier temps, un nouveau bâtiment verra le jour, ce sera une nouvelle salle de spectacle de 10 500 places pour les différents évènements et concerts (5 000 assises et 5 500 debouts). Les travaux commenceront en mars 2023 d'après les informations du Courrier de l'Ouest.

Ensuite, la salle de basket du CB, surnommée "le hangar" va elle aussi être modifiée avec un changement des tribunes. De nouvelles installations seront en place pour accueillir les fans de Cholet à leur retour. Les tribunes seront plus près du terrain et avec plus de confort selon l'architecte du projet Jacques Ferrier, qui s'exprime dans le journal :

"On va récupérer les poutres en métal existantes pour les surélever. Cela offrira une meilleure visibilité au public. Surtout, on voulait garder l’esprit des lieux, c’était une donnée importante."

La salle passera de 3 900 à 5 500 m² mais conservera une capacité de 5 000 places, "ce qui est une moyenne haute en Jeep Elite", explique le maire Gilles Bourdouleix, qui visiblement n'a pas décidé de mettre en application son discours en décidant d'arrêter d'aider Cholet Basket. La Meilleraie rénovée sera prête pour la saison 2025-2026. Elle bénéficiera d'une nouvelle salle annexe avec deux terrains, ce qui est très pratique pour l'association ou encore les camps de basket estivaux. Cet énorme projet requiert 36 millions d'euros d'investissement et 12 mois de travaux.