La Métropole de Lyon vote favorablement à la construction de l'Arena de Décines

JEEP ÉLITE

Crédit photo : OL

Réuni ce mardi matin, le Conseil de Métropole de Grand Lyon a voté favorablement (146 voix pour, 27 abstentions et 12 contre) pour le lancement de la procédure de modification du plan local d’urbanisme (PLU) permettant la construction de l'Arena de Décines relate Le Progrès.

Dans cette salle de spectacle se dérouleront les plus belles affiches de l'ASVEL en EuroLeague mais aussi des concerts et autres événéments, pour 80 à 120 affiches par an. Elle sera financée par fonds privés (environ 100 millions d'euros) et se situera non loin du Groupama Stadium, qui accueille notamment les rencontres de football de l'Olympique Lyonnais.

Si tout se passe bien, l'Arena sera livrée en 2023.