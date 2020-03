La phrase : "Les joueurs qui passent 4h dans un canapé à jouer à la Playstation, ce n'est pas possible"

JEEP ÉLITE

La suspension du championnat est acté depuis le jeudi 12 mars et les équipes ne s'entraînent pas depuis la fin de la semaine dernière. Elles ne reprendront pas avant début avril, et sans doute plus, dès lors que les mesures de confinement seront prolongées et l'arrêt du championnat avec. Les joueurs professionnels doivent comme tout le monde restés chez eux. Il leur est ainsi difficile de garder la forme. La plupart des clubs ont donné un programme à suivre à leurs joueurs. Mais quoi qu'il en soit, les pertes physiques seront énormes. Surtout si les joueurs restent très inactifs.

"Quinze jours sans courses, c'est une perte de VO², VMA, endurance, a expliqué dans Le Progrès le préparateur physique de la Chorale de Roanne Jérémy Bruhier. Pour la force, en deux-trois semaines vous avez une réduction significative. Si l'arrêt est d'un mois, il faudra deux semaines de réadaptation au minimum. Les joueurs qui passent quatre heures dans un canapé à jouer à la Playstation, ce n'est pas possible. Par ailleurs, ils dépensent au quotidien en temps normal 3 000 à 4 000 calories et ont des habitudes alimentaires en conséquence qu'ils doivent absolument changer durant la période d'inactivités ou presque."

A lire sur le même sujet : "Le préparateur physique du Limoges CSP prévient des effets d'une reprise de la compétition après un long arrêt"