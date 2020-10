La saison LNB n'est pas interrompue

Les dernières restrictions sanitaires imposées par le gouvernement, afin d'empêcher la propagation de la COVID-19, affectent la bonne tenue de la saison 2020/21 de basketball. Malgré cela, celle-ci continue, pour le moment.

Réuni ce jeudi soir, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (qui gère la Jeep ELITE et la Pro B) a décidé de ne pas stopper l'exercice en cours annonce Arnaud Lecomte de L'Equipe. Les clubs (15 sur 18 en Jeep ELITE sont basés dans la zone de couvre-feu) devront s'adapter aux mesures.

Pour rappel, en mai 2020, l'Assemblée Générale de la LNB avait voté pour que la saison ne se tienne pas en cas de huis-clos généralisé.

Pas d'interruption de la saison de JE et de Pro B, a tranché la LNB, réunie en comité directeur jeudi, et ce malgré l'accentuation des restrictions sanitaires et la demande de certains clubs