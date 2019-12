La sélection Monde gagne après prolongation, Eric Buckner MVP

JEEP ÉLITE

Crédit photo : SFR

14 victoires partout, c'était le bilan des deux sélections avant le All-Star Game LNB 2019. Ce match, historiquement serré, l'a de nouveau été ce dimanche soir à Bercy. A tel point qu'il a fallu une prolongation pour que la sélection Monde remporte cette édition, 129 à 119, après un 3-points de Damien Inglis à 1,7 seconde de la fin du temps réglementaire. Mais lui comme ses coéquipiers ont été trop maladroits lors des cinq minutes supplémentaires pour pouvoir l'emporter.

Le pivot de l'AS Monaco Eric Buckner, auteur de 27 points et 9 rebonds pour 32 d'évaluation, a été élu MVP de la rencontre. Une rencontre plus intéressante à suivre que l'an passé, avec des défenses plus intenses et moins d'actions menant à des dunks tout cuit.

Eric Buckner est élu MVP du #ASG2019 !!!!

Ses Stats : 27 PTS / 9 RBS / 32 EVAL pic.twitter.com/RpVsZpuRXN — LNB (@LNBofficiel) December 29, 2019

Le pari a donc été réussi par les organisateurs qui ont cette année promis des primes aux vainqueurs pour motiver les joueurs.

Les highlights :

Tous les paniers :