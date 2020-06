La SIG Strasbourg sur la piste de l'international italien Michele Vitali ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

A la recherche d'au moins un joueur au statut bosman ou cotonou, la SIG Strasbourg souhaiterait s'attacher les services de Michele Vitali (1,96 m, 28 ans), qui compte 23 sélections avec la Squadra Azzura. Un arrière redoutable à longue distance, doté d'un QI basket élevé et d'une vraie grinta.

Selon une source que j'ai en Italie, la Sig Strasbourg a formulé une offre à Michèle Vitali (Sassari)



According to a source i have in Italy, Sig Strasbourg made an offre to Michèle Vitali (Sassari) — Maxime Jambois (@mtjb89) June 2, 2020

Cela constituerait pour lui une deuxième expérience à l'étranger, après son passage d'un an à MoraBanc Andorre au cours de la saison 2018/19. Dans la principauté andorrane, il faisait équipe avec Andrew Albicy et Landing Sané, mais aussi avec l'ancien shooteur strasbourgeois John Shurna. A noter qu'en EuroCup, sa formation avait atteint les demi-finales après avoir sorti l'ASVEL en quart (7,8 points, 2,4 rebonds et 2,0 passes décisives en 22 minutes sur 20 matchs européens).

Un meneur très adroit à 3-points

Pour cette saison 2019/20, c'est chez le finaliste du championnat d'Italie 2019, Banco di Sardegna Sassari, qu'il jouait. Cela lui a permis de déjà fouler le parquet du Rhenus en janvier (17 points à 4/8 à 3-points, 4 rebonds et 4 passes, après ses 13 unités du match aller), car son équipe se trouvait dans le même groupe de BCL (Basketball Champions League, Ligue des Champions en français) que la SIG. A ce titre peut-être que son coéquipier et ex-pivot de la SIG et de l'ASVEL Miro Bilan, lui aura donné quelques échos sur le club.



En moyenne cette saison, Vitali émargeait à 11,6 points (50,6% à 3-points sur 4 tentatives par match !), 3,1 rebonds et 2,3 passes décisives en 26 minutes en Serie A, ainsi qu'à 8,8 points (41,2% à 3-points), 2,7 rebonds et 1,9 passe décisive en en 23 minutes en BCL.



Courtisé, notamment par son ancien club de Brescia, rien n'est encore fait. Si le directeur sportif Nicola Alberani arrive à convaincre son compatriote de rallier l'Alsace, ce serait un joli coup pour la SIG sur le marché bosman. Dans ce cas et pour cette nouvelle ère dans laquelle entre club strasbourgeois, la patte du directeur sportif en provenance d'Italie serait définitivement posée !





Sassari a corrigé Strasbourg en BCL cette saison (photo : FIBA)