Lahaou Konaté s'engage pour quatre saisons chez les Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois réalisent un nouveau gros coup sur le marché des transferts avec la signature de Lahaou Konaté (1,96 m, 28 ans) pour les quatre prochaines saisons. Après une saison en Espagne, à Tenerife, l'international français (12 sélections) va donc retrouver le championnat de France et la région parisienne.

L'Orlysien, qui a plus jeune joué pour Orly bien sûr mais aussi Charenton, s'est affirmé au plus haut-niveau au sein du club voisin de Nanterre 92 avec qui il a atteint la demi-finale des playoffs de Jeep ELITE 2019, tout en finissant dans le cinq idéal de la saison avec en prime le titre de meilleur défenseur de la saison. Dans la foulée, l'ancien joueur de Hyères-Toulon, Denek Bat Urcuit, Evreux et Le Mans a voulu tenter l'aventure à l'étranger. Sans club jusqu'à fin octobre, il a donc fini par signer par Tenerife avec qui il a tourné à 3,9 points à 49% de réussite aux tirs, dont 38,6% à 3-points et 1,5 rebond en 15 minutes sur 33 matchs toutes compétitions confondues. Il a notamment remporté la Coupe intercontinentale de la FIBA avec le club des Îles Canaries. Seulement, il n'a pas été prolongé et effectue ainsi son retour en France.

Encore un poste 4 pour boucler l'effectif ?

Cette signature donne un peu plus d'ampleur au projet des Metropolitans 92 qui ont engagé nombre de joueurs sur plusieurs saisons. Le club des Hauts-de-Seine possède un effectif dense et polyvalent, même s'il semble encore manquer d'un poste 4 supplémentaire. A moins que Maxime Roos n'occupe ce rôle à plein temps.

En défense sur son futur coéquipier Brandon Brown (photo : FIBA)

L'effectif 2020/21 des Metropolitans 92 :