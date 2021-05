LaMonte Ulmer (Orléans) : "Aujourd'hui, je sens que mon corps est toujours en forme"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Guilherme Amorin

LaMonte Ulmer (1,98 m, 34 ans) sera bientôt de retour sur les parquets de Jeep Elite avec l'Orléans Loiret Basket. Victime d'un pneumothorax au bout de quatre minutes de match contre Dijon, son ancienne équipe, l'Américain a subi une opération et a été hospitalisé pendant deux semaines. Réduit à suivre les matches de son équipe derrière son écran, Ulmer a hâte de retrouver très prochainement le groupe de Germain Castano. Car cette saison, l'ancien de Châlons-Reims, Bourg et Dijon cartonnait à l'OLB (14 points à 58,1% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds, 0,8 passe et 0,8 interception par match pour une évaluation de 15,5 en 23 minutes de jeu).

L'ailier s'est confié pour La République du Centre où il a abordé sa convalescence, son envie de retour et les performances actuelles de ses coéquipiers. D'après lui, il pourrait même revenir dès cette semaine pour participer de nouveau aux entraînements.

"Je me sens beaucoup mieux, j’ai toujours comme une petite pression dans la poitrine, mais ça devrait s’estomper avec le temps. J’ai repris la course samedi et je devrais participer aux échauffements avec le groupe cette semaine, on verra où en est ma condition physique. Ensuite, si tout va bien, je devrais être réintégré à l’équipe."

Le natif de New Haven (Connecticut) ne cache pas la peur qui a été la sienne lorsqu'il a été victime de cette blessure en début de match contre Dijon.

"J’ai ressenti une pression dans la poitrine quand le match a débuté, je ne l’avais jamais ressentie auparavant. C’était très inconfortable, j’ai essayé de jouer mais ça empirait. Normalement, je connais bien mon corps, donc j’arrive à évaluer la gravité de ce qu’il m’arrive. Là, je ne savais pas ce que c’était. J’avais quelque chose de lourd qui me gênait dans la poitrine, ce n’était pas une douleur vive. J’ai été conduit à l’hôpital et j’y suis resté presque deux semaines. C’était une période angoissante. Ils m’ont expliqué que ce n’était pas quelque chose de rare chez les personnes grandes et minces. J’ai dû être opéré. Quand j’ai su que ce n’était pas si rare, ça m’a rassuré. Et de toute façon, on ne contrôle pas toujours quand survient la fin d’une carrière, je suis préparé mentalement à cela. Aujourd’hui, je sens que mon corps est toujours en forme, j’espère jouer encore quelques années."

LaMonte Ulmer au sol lors du match contre Dijon (photo : Paage Création Sports)

Les hommes de Germain Castano sont en formes en ce moment. Avant leur courte défaite à Dijon lundi soir, ils étaient sur cinq victoires de suite et avaient même réussi à revenir à la huitième place du classement de Jeep ELITE. LaMonte Ulmer a suivi avec attention ces bonnes performances de son équipe, à distance malheureusement. Il espère revenir au plus vite pour contribuer à la qualification de l'OLB au Final 8.