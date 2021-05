LaMonte Ulmer de retour avec Orléans pour la match contre Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Creation

LaMonte Ulmer (1,98 m, 34 ans) est de retour dans le groupe de l'Orléans Loiret Basket contre Nanterre 92, après son pneumothorax qui l'a tenu éloigné des parquets plus de deux mois de compétition. Dans une vidéo postée par la chaîne YouTube du club, on voit l'ailier américain s'entraîner avec l'équipe pour préparer le match de ce mardi à 18 heures contre Nanterrre. L'ailier-fort Landing Sané s'est exprimé sur le retour du scoreur d'Orléans.

"C'est sûr que ça fait plaisir, surtout la façon dont s'est arrivé, on était inquiet pour lui. De le voir sur le terrain avec nous, c'est sûr que ça fait plaisir, maintenant pour lui je pense qu'il faut du temps quand même, ça fait pratiquement deux mois sans jouer. On ne peut pas attendre de lui qu'il joue comment avant sa blessure, même s'il est capable de le faire sur des séquences, je pense que le physique n'y est pas réellement donc il travaille tous les jours pour revenir au top et c'est sûr qu'un joueur comme ça, ça fait plaisir de le retrouver."

LaMonte Ulmer en a d'ailleurs bavé à la fin de l'entraînement lors d'une séquence physique de course, à laquelle se sont prêtés Landing Sané et Malela Mutuale. Avant sa blessure, l'ancien joueur de Châlons-Reims, Bourg et Dijon valait 14 points à 58,1% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds, 0,8 passe, 0,8 interception pour une évaluation de 15,5 en 23 minutes de jeu.