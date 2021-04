Lancement de la série vidéo "A la découverte de..." : L'épisode 1 avec Yvann Mbaya

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

C'est la nouveauté de la semaine. L'Elan Chalon, par le biais de sa section e-sport, l'Elan WanteD, sort une série de vidéos intitulée "A la découverte de...". Ces vidéos permettent aux supporters de mieux connaître les joueurs de Chalon. Dans une interview dirigée par Quentin Urbain alias "Dream", le nouveau visage de l'effectif chalonnais se dévoile. Il s'agit d'Yvann Mbaya (2,09 m, 20 ans). Responsabilisé dans le groupe professionnel depuis la blessure d'Ousmane Camara, Yvann Mbaya revient sur son parcours avec l'Elan Chalon. Il explique avoir commencé le basket il y a 6 ans et être arrivé à Chalon deux ans plus tard, dans le centre de formation.

"J'ai fait mes 3 premières années au centre de formation. Ensuite j'ai commencé à jouer en espoir, à m'entaîner avec les pros et là en ce moment, je suis totalement avec l'effectif pro."

Concernant son acclimation avec le groupe professionnel, Mbaya se dit "préparé pour ça" mais souligne qu'il y "une période d'adaptation quand on passe d'espoir à pro". Dans l'ensemble, le jeune joueur semble bien se sentir.

"Dream" revient ensuite sur l'intégration d'Mbaya dans l'effectif professionnel, mentionnant des joueurs comme Sean Armand ou Mickaël Gelabale. Le jeune intérieur explique qu'il n'y a pas eu de problème à ce niveau là :

"Avec Mike (Gelabale), c'est super facile, il te met à l'aise, il donne beaucoup de conseils, c'est quelqu'un que j'écoute énormément. (...) Avec Sean (Armand), au début il y avait un petit la barrière de la langue, mais une fois dépassée, ça s'est super bien passé. Comme avec tout le monde."

Dans la suite de l'interview, Mbaya revient sur toutes sortes de choses, son début de saison, l'opportunité de pouvoir jouer avec le groupe professionnel, mais aussi son parcours hors basket où il raconte avoir suivi un BPJEPS Sports Collectifs, sur les coulisses des déplacements, de la préparation etc., mais aussi de gaming.

Une série de vidéos qui s'annonce très intéressantes et qui s'adresse à tous les publics, que ce soit fan de basket, de gaming, puisqu'elle aborde, dans une ambiance amicale, et le basket, et le gaming, et la vie "de tous les jours", pour un joueur professionnel.