Landing Sané première recrue d'Orléans ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après le temps des départs, enfin le temps des arrivées à l'Orléans Loiret Basket ? Selon nos informations, le club a fait une offre à Landing Sané (2,07 m, 29 ans). Ce dernier serait susceptible de l'accepter. Il retrouverait ainsi trois anciens partenaires des Espoirs du Paris-Levallois : l'assistant-coach Thomas Drouot, le meneur Malela Mutuale et l'ailier Giovan Oniangue.

De quoi constituer un trio de joueurs formés localement pour entamer les bases de l'effectif 2020/21, alors que beaucoup de joueurs quittent le club sur cet intersaison.

Poste 4/5 longtemps resté au PL, le gamin du Val d'Oise a connu plusieurs expériences à l'étranger (en Italie, Espagne et Monténégro) avant de retrouver le championnat de France du côté de Monaco. Il y a néanmoins connu un rôle limité (4,6 points à 42,8% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 0,7 faute provoquée pour 5,2 d'évaluation en 14 minutes). Un rôle qui devrait être plus important à l'OLB.