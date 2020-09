Lasan Kromah déclaré inapte par la LNB, le maire de Cholet prend un arrêté municipal pour faire interdire le match contre Chalon-sur-Saône

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Théo Quintard

Alors que Cholet Basket s'apprête à jouer son premier match à Orléans ce samedi soir (20h), le deuxième match de la troupe d'Erman Kunter est déjà menacé. Le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, vient de prendre un arrêté municipal pour interdire le match de CB contre Chalon-sur-Saône, prévu ce mardi 29 septembre (20h). « Il faut qu’on m’explique pourquoi un joueur négatif ne peut pas jouer », pestait pour sa part Erman Kunter dans les colonnes de Ouest-France.

« L'interdiction du match de mardi consistera à être dans la logique de la Ligue de Basket qui a pris des orientations incohérentes et manquant de courage, indique le maire de Cholet dans son communiqué. Soit le joueur impliqué (Lasan Kromah) est définitivement considéré comme positif, malgré le test négatif, et il y a un vrai risque de contamination et de cluster. Soit il est négatif et peut jouer à Orléans et alors le match pourra avoir lieu. »

À noter que Kyvon Davenport, touché par une gastro, est lui aussi incertain : il va « essayer » de tenir sa place, selon le quotidien.