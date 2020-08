Lasan Kromah signe à Cholet qui affiche désormais complet

L'ancien meilleur scoreur de Pro B, avec Rouen en 2018-2019, revient en France. Lasan Kromah (1,98 m, 29 ans) va cette fois retenter sa chance dans l'élite, puisque l'ailier vient de signer à Cholet. Avant de cartonner avec Rouen, l'Américano-libérien s'était en effet déjà frotté à la Jeep Élite, avec Boulazac, mais sans réussir à s'imposer (4,8 points de moyenne en 4 matchs avant de rejoindre la Normandie). Il sort d'une saison réussie en Grèce, où il a terminé 8e meilleur marqueur du championnat (15,7 points, 4 rebonds et 2,2 passes) sous les couleurs de Kolossos, club basé sur l'île de Rhodes.

Ces derniers jours, son nom a été évoqué du côté de Nancy, qui a lâché la piste, et c'est donc finalement CB qui a réussi à l'attirer, bouclant ainsi son effectif pour la saison prochaine. Cest e Courrier de l'Ouest qui a revélé l'information, avant que le club n'officialise son arrivée dans la foulée et ne livre la réaction de l'entraîneur Erman Kunter :

«Il correspond au profil de joueur poste 3 que l'on recherchait, il peut aussi se décaler en 2 si besoin. C'est un joueur athlétique et scoreur, moins shooteur que Peter Jok (parti à Murcie, en Espagne), mais capable d'attaquer beaucoup plus le panier et de jouer des deux côtés du terrain. Il a 29 ans et apportera ainsi son expérience aux jeunes. Il avait des propositions plus élevées que la nôtre, mais notre participation à la BCL nous a donné l'avantage.»