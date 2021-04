Lassi Tuovi : "C’est à nous de faire en sorte que Nanterre ne redémarre pas chez nous"

Après un non-match à Pau et une première défaite en Jeep ELITE depuis huit matches, Strasbourg reçoit Nanterre ce mardi. Un autre adversaire mal classé (5 victoires, comme l'Elan Béarnais) dont il faut se méfier. Car la formation francilienne a des qualités. Si elle a réussi à les exprimer en EuroCup, elle n'y parvient pas en championnat de France. L'entraîneur de la SIG Lassi Tuovi se méfie de leur réveil :

"Le roster est fort, le coach est très expérimenté et le problème ne vient pas de là, estime-t-il sur sigstrasbourg.fr. Je pense qu’ils n’ont pas trouvé leur ADN. Quand on regarde les stats il y a quelque chose que je note. Nanterre a toujours été une équipe très bonne à 3-points et coach Donnadieu est un des meilleurs en France pour mettre en place un jeu de passes bien léché. Aujourd’hui c’est la plus mauvaise équipe à 3-points de Jeep Elite et une de celle qui fait le moins de passes. Ils se cherchent encore. C’est à nous de faire en sorte qu’ils ne redémarrent pas demain chez nous car ils ont de forts joueurs avec de forts potentiels : Warren, Cordinier, Reid. Marcquise Reed tourne à 17 points sur les 5 derniers matches par exemple. Il est l’un des meilleurs joueurs du championnat depuis 5 matches."