Lassi Tuovi : "Ce n’est pas le premier match où on est éteint en première mi-temps"

Souvent cette saison, la SIG Strasbourg a brillé lors des matches pour lesquels elle a commencé dans l'étiquette de l'outsider. En revanche, elle s'est montrée parfois suffisante une fois qu'elle portait le costume de favori. C'est encore arrivé vendredi soir chez la lanterne rouge du championnat, Boulazac. A la pause, l'équipe de Lassi Tuovi étaient menée 51 à 40. Après une bonne mise au point, les Alsaciens sont revenus sur le parquet avec de meilleures intentions pour reprendre le dessus et s'imposer 86-79.

"Je tiens à donner du crédit à Boulazac, et spécifiquement à (Jérémy) Nzeulie et (John) Flowers, a commenté le coach finlandais. L’enchaînement des matches suivi du déplacement à Boulazac était compliqué. Ce n’est pas le premier match où on est éteint en première mi-temps. La défense a été le tournant de ce match. Les interceptions de Jefferson et Maille étaient excellentes. On a pris plus de risques et c’était payant. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le Final 8 !"