Lassi Tuovi : "Devonte Upson est un joueur d’équipe et un véritable athlète"

Ca y est, la SIG Strasbourg tient enfin son renfort à l'intérieur. Il s'agit de l'Etasunien Devonte Upson (2,06 m, 26 ans), comme annoncé. Celui-ci jouait jusqu'ici cette saison à Gdynia avec qui il a disputé le premier tour de l'EuroCup. Mais le coach de la formation polonaise ne comptait plus sur lui pour la suite de l'exercice 2019/20. L'entraîneur Lassi Tuovi, également en charge du scouting au sein du club alsacien, a expliqué ce choix :

"C’est un joueur d’équipe et un véritable athlète qui joue avec beaucoup d’énergie. Il est capable d’évoluer sur les postes 4 et 5, ce qui faisait partie de nos priorités dans notre choix. Il apportera son activité en défense et pourra jouer avec Damien et Artsiom selon les phases de jeu. Il nous a fallu du temps pour trouver ce profil de joueur, disponible, à ce moment de la saison, mais il a montré en partie son potentiel lors de matches d‘Eurocup avec Gdynia et nous apportera du jeu rapide en transition mais aussi du jeu près du cercle."