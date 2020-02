Lassi Tuovi : "L'énergie ne doit surtout pas se relâcher dans les dernières minutes comme ça"

38 à 19. C'était le score en faveur de la SIG Strasbourg après un quart-temps. Les Alsaciens sont très bien entrés dans la rencontre à Levallois contre les Metropolitans 92, servant un Gabe York très tranchant (25 points sur la période). Mais derrière, deux jours après leur victoire chez l'ASVEL, les joueurs de Frédéric Fauthoux ont élevé leur niveau d'intensité pour reprendre le contrôle de la partie, revenir et finir devant (97-89). Le coach Lassi Tuovi a du faire avec seulement sept joueurs professionnels, encore une fois. En effet, Jérémy Nzeulie (touché à la cheville et au mollet) n'a pas pu jouer après la pause.

"Je suis content car les joueurs étaient prêts à jouer et à exécuter les systèmes, a commenté le technicien finlandais* après le match. Ils ont bien démarré le match. Au dernier quart-temps, on s’est retrouvé enfermé dans la défense de Levallois. On savait qu’ils étaient très intenses et énergiques, on pouvait s’attendre à leur réaction. Aucun joueur ne loupe un tir de son plein gré. On a manqué beaucoup de tirs, mais c’était dû à un mauvais choix sur les positions. Et du coup ça donne de la confiance à Levallois qui a gagné beaucoup de matches ces derniers mois.

Les joueurs étaient fatigués. L’énergie ne doit surtout pas se relâcher dans les dernières minutes comme ça. Tu es toujours fatigué à ce moment du match et tu dois justement réussir à te rebooster. C’est ce que Levallois a fait. Je pense qu’on a une leçon à retirer de ça. J’ai déjà en tête ce qu’on va pouvoir regarder pour apprendre de nos erreurs sur ce match. Levallois était très bon ce (mardi) soir mais on leur a donné l’opportunité de gagner à la fin."