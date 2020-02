Lassi Tuovi : "L’équipe n’a jamais abandonné"

Après 13 défaites de suite, la SIG Strasbourg a réussi à stopper sa série noire en s'imposant 105 à 100 contre Limoges après prolongation. C'est le premier succès de l'ère Lassi Tuovi. De quoi rendre très heureux ce dernier*, qui est revenu sur la rencontre devant la presse.

"Ils (les joueurs) ont fait un excellent job en se rapprochant match après match de la victoire. C’était la bonne attitude à avoir de se dire qu’on se rapproche et que ça va finir par payer. Toutes les choses arrivent pour une raison. On a dû perdre deux matches de peu pour gagner le troisième. L’équipe n’a jamais abandonné et il faut continuer sur cette voie-là. Cette victoire change beaucoup de choses autour de nous puisqu’on voit les gens sourire. Les gens souriaient dans le public, dans les bureaux..."

Le soutien du Rhénus a énormément aidé la SIG.

"Je voulais revenir sur le match face à Ankara (perdu 89-90 mercredi). On voulait le gagner même s’il n’y avait pas d’enjeu donc on s’est battu pour notre public. Et même si on l’a perdu, les fans nous ont montré leur soutien en nous applaudissant à la fin. Ils nous ont poussé à ne rien abandonner. Je pense vraiment que ce moment précis est quelque chose qui nous a beaucoup aidé pour ce soir donc je voulais les remercier."