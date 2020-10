Lassi Tuovi : "Limoges a réussi à nous faire perdre confiance"

Bien partie en première mi-temps (45-41), la SIG Strasbourg a ensuite eu bien du mal à se défaire de la défense de Limoges (21 points marqués après la mi-temps). Résultat, les joueurs de Lassi Tuovi se sont inclinés 74 à 66 au Rhénus contre le Cercle Saint-Pierre. L'entraîneur finlandais est revenu sur cette défaite devant la presse après la rencontre*.

"Avant tout, je tiens à féliciter Limoges. Ils ont parfaitement exécuté leur plan de jeu je pense. Concernant la deuxième mi-temps… Je ne vais pas l’analyser par rapport aux stats, ou dire ce qu’il s’est passé dans le jeu… Ils ont réussi à nous faire perdre confiance ! Il y a plusieurs indicateurs mais quand par exemple tu manques tes tirs ouverts, ça montre chez qui la confiance a basculé. C’est comme si nous étions assis sur le siège passager…

21 points en deuxième mi-temps pour nous, il n’y a rien à dire, tu mérites de perdre ce match. Quand tu ne parviens pas à marquer tes tirs, il faut trouver une autre solution dans le jeu. On ne marque que quatre paniers à l’intérieur et deux lancers en deuxième mi-temps. La balance n’est pas bonne. On perd 19 balles c’est beaucoup mais quand même on aurait pu trouver des solutions en maitrisant le tempo du match. L’agressivité et la dureté de Limoges ont fait basculer le match. On tire deux lancers et eux 24 en deuxième mi-temps, l’agressivité était de leur côté."